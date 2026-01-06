Oggi la fiamma olimpica Sotto le Torri 54 tedofori Palco in piazza Minghetti tra musica balli e karaoke

L'atmosfera delle Olimpiadi oggi invade Bologna. In vista della kermesse invernale in programma dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina, la tappa bolognese della fiamma olimpica partirà da San Lazzaro poco prima delle 17, alle 16.50, percorrerà via Giuseppe Dozza, via Emilia Levante, via Mazzini per arrivare intorno alle 19.30 in piazza Minghetti, dove arriverà l'ultimo tedoforo e sarà allestito il palco celebrativo. In tutto saranno sul campo 54 tedofori per un percorso complessivo di 11,7 chilometri (ogni tappa è 200 metri). Sul palco ci saranno video delle Olimpiadi, musica, uno spettacolo di ballo, karaoke e un momento istituzionale dove parteciperà per conto del Comune l'assessora allo Sport Roberta Li Calzi tra le 17.

