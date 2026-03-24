Sunseeker Robotics presenta la gamma di robot tosaerba X Gen 2 | l’armonia in giardino diventa realtà

Sunseeker Robotics ha annunciato il lancio della nuova gamma di robot tosaerba X Gen 2. Questi dispositivi sono dotati di tecnologie come 10 TOPS, NetRTK e ATC, che assicurano una precisione al centimetro durante le operazioni di taglio. La produzione mira a offrire un funzionamento che richiede il minimo sforzo da parte dell'utente, con un’attenzione particolare alla cura del giardino.

Le tecnologie 10 TOPS, NetRTK e ATC garantiscono una precisione al centimetro e il minimo sforzo per la cura del prato su qualsiasi terreno Milano, 23 marzo 2026 – Sunseeker Robotics, brand globale di giardinaggio intelligente, presenta la sua nuova serie di robot tosaerba X Gen 2, che combina navigazione avanzata, Vision AI e automazione intelligente per rendere la cura del giardino più semplice, precisa e piacevole. La nuova serie X Gen 2 di Sunseeker Elite soddisfa la crescente domanda europea di attrezzature da giardinaggio in grado di offrire ingegneria di precisione per standard paesaggistici di alta qualità. La gamma semplifica la manutenzione del giardino, combinando eleganza visiva, automazione intelligente e prestazioni elevate. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Sunseeker Robotics presenta la gamma di robot tosaerba X Gen 2: l’armonia in giardino diventa realtà Articoli correlati Nuovi robot tosaerba Segway Navimow: completi e di facile utilizzoSegway Navimow ha presentato al CES 2026 quattro nuove serie di robot tosaerba, declinate in 9 modelli. Pokémon Go renderà infallibili i robot per la consegna delle pizze: l’idea di Coco RoboticsCon la con Niantic Spatial, l'azienda Coco Robotics intende trasformare i dati raccolti da Pokémon Go per guidare una flotta di robot-fattorini... Tutto quello che riguarda Sunseeker Robotics Discussioni sull' argomento Sunseeker Robotics presenta a Milano la serie di robot tagliaerba X Gen 2, che portano armonia al giardino; Influencer AI awards: i premi Oscar per l’IA sono ormai alle porte. Sunseeker Robotics presenta la gamma di robot tosaerba X Gen 2: l’armonia in giardino diventa realtàLe tecnologie 10 TOPS, NetRTK e ATC garantiscono una precisione al centimetro e il minimo sforzo per la cura del prato su qualsiasi terreno Milano, 23 marzo 2026 - Sunseeker Robotics, brand globale di ... intornotirano.it Sunseeker Robotics presenta a Milano la serie di robot tagliaerba X Gen 2, che portano armonia al giardinoMILANO, 23 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics, marchio a livello globale di giardinaggio intelligente, ha lanciato oggi la sua anteprima media in Europa 2026 presso Spazio Parco Milano, con ... adnkronos.com Tra sunseeker e navimov soprattutto il nuovo modello 4 wd - facebook.com facebook