Nuovi robot tosaerba Segway Navimow | completi e di facile utilizzo

Segway Navimow presenta al CES 2026 quattro nuove serie di robot tosaerba, composte da nove modelli. Questi dispositivi combinano funzionalità avanzate e semplicità d’uso, offrendo soluzioni efficienti per la cura del prato. Con un design sobrio e intuitivo, i nuovi robot sono pensati per garantire un taglio preciso e affidabile, semplificando le attività di manutenzione del giardino.

Robot modulare da giardino Yarbo serie M al CES 2026: LiDAR, tosaerba+spazzaneve+decespugliatore ...

Huang, ceo del colosso Usa dei chip, spiega come i nuovi circuiti in produzione migliorano le prestazioni riducendo i costi Sul lancio del robot umanoide assicura: la tecnologia è più vicina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.