sulle tracce di un amore segreto un successo la prima di castelove

Per tutto un sabato pomeriggio, nonostante il cielo grigio e il freddo che si avvertiva anche nel primo giorno di primavera, Castelnuovo è diventato la città dell’amore, con il centro storico vivacizzato dal simpatico evento " CasteLove – sulle tracce di un amore segreto ", pensato per tutti, coniugi, fidanzati, amici. La gente ha risposto bene all’invito diventando così protagonista lungo il percorso suggerito dagli organizzatori, con il "passaporto" da completare, raccogliendo timbri a forma di cuore, lungo le sei postazioni collocate presso la Rocca Ariostesca o Palazzo di Atlante come si preferisce oggi, piazza Bernardini davanti alla Posta, Porta Miccia vicino al ponte di Santa Lucia, il Teatro Alfieri, piazza Vincenti adiacente il Duomo e il Loggiato Porta in via Fulvio Testi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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