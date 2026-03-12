Riscatto La Effe torna sulle tracce di Pesaro

La Fortitudo Basket ha affrontato la partita contro la Benedetto XIV Cento, conquistando la vittoria con il punteggio di 78 a 70. La squadra di casa ha visto in Perkovic il principale realizzatore con 25 punti, mentre Fantinelli e Imbrò hanno contribuito con altri 6 e 11 punti rispettivamente. La gara si è svolta sul parquet di Pesaro, con entrambe le formazioni impegnate nel tentativo di ottenere un risultato positivo.

FORTITUDO 78 BENEDETTO XIV CENTO 70 FLATS SERVICE: Fantinelli 6, Perkovic 25, Sarto 9, Anumba 6, Sorokas 8, Della Rosa 3, Imbrò 11, Guiana, De Vico 10, Gamberini ne, Bentivogli ne, Braccio ne. All. Caja. SELLA CENTO: Berdini 12, Devoe III 17, Conti 11, Davis IV 16, Tiberti 2, Fall, Arletti, Tonfoglio 3, Montano 7, Moretti 2, Guerrieri ne. All. Di Paolantonio. Arbitri: Grappasonno, Bertuccioli, Cattani. Note: parziali 17-24, 36-40, 60-60. Tiri da due: Fortitudo 1842; Cento 1234. Tiri da tre: 1026; 1229. Tiri liberi: 1215; 1016. Rimbalzi: 47; 33. La Fortitudo torna alla vittoria, riacciuffa Brindisi e si riporta a -2 dalla capolista Pesaro.