Maltempo al Sud stato d’emergenza per tre regioni | Sicilia Sardegna e Calabria

Il maltempo degli ultimi giorni ha causato significativi disagi in Sicilia, Sardegna e Calabria, portando alla dichiarazione dello stato di emergenza in queste regioni. Le condizioni meteorologiche avverse hanno richiesto interventi immediati per fronteggiare le conseguenze del maltempo, che ha interessato vaste aree e creato situazioni di criticità. La situazione resta monitorata dalle autorità locali, impegnate a garantire sicurezza e interventi di assistenza.

(Adnkronos) – Stato di emergenza in Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal violento maltempo dei giorni scorsi. La proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio dei ministri, presenti anche i presidenti delle Regioni interessate. Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile. Per fare fronte ai primissimi interventi previsti dall'articolo 25 lettere a,B,c del Codice di protezione civile, è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul fondo per le emergenze nazionali.

