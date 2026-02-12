Maltempo al Sud | Calabria e Sicilia in allerta arancione otto regioni sotto osservazione per piogge e venti forti
Il maltempo colpisce il Sud, con Calabria e Sicilia in allerta arancione. Le previsioni parlano di piogge intense e venti forti che flagellano le due regioni. Otto aree sono sotto osservazione, mentre le autorità allertano la popolazione. Le condizioni meteo peggiorano di ora in ora, e le squadre di soccorso sono in allerta per eventuali emergenze.
Maltempo al Sud: Calabria e Sicilia sotto Allerta Arancione, l’Italia nel Vortice delle Perturbazioni. Calabria e Sicilia sono oggi, giovedì 12 febbraio 2026, sotto allerta meteo arancione a causa di un’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia. Otto regioni sono in allerta gialla mentre una serie di perturbazioni atlantiche continuano a colpire il Mediterraneo, portando venti forti, piogge intense e nevicate significative. La situazione richiede massima attenzione e preparazione. Impatti Territoriali e Previsioni Meteo. Le regioni tirreniche sono le più colpite dalle intense precipitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Allerta arancione al Sud: maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria il 4 dicembre. Piogge intense e vento di burrasca. Allerta gialla in altre cinque regioni
Neve, temporali e forti venti: oggi allerta arancione in Sicilia e gialla in 7 regioni
Meteo - CALABRIA NELLA MORSA DEL MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE SULLA FASCIA IONICA
Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Maltempo: allerta gialla in 6 regioni. Domani arancione in Sicilia e Calabria; Maltempo senza fine sull'Italia e vortice al Sud, le previsioni meteo: cosa succede; Maltempo al Sud, allerta gialla anche su parte della Calabria.
Maltempo in Calabria, allerta gialla tra piogge e ventoTemporali e mareggiate, weekend con il Ciclone di San Valentino in arrivo dalla Lapponia, temperature in calo ... ilcrotonese.it
Maltempo al Sud, scatta l’allerta arancione: scuole chiuse in diversi comuniNuova ondata di maltempo sull’Italia, con piogge diffuse e temporali anche di forte intensità attesi per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio. Le ... thesocialpost.it
MALTEMPO | Piogge intense e temporali in arrivo su tutta la Calabria, rischio disagi tra Cosentino e Reggino - facebook.com facebook
Maltempo Calabria, albero cade su un’auto: un ferito nel Vibonese x.com
