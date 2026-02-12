Maltempo al Sud | Calabria e Sicilia in allerta arancione otto regioni sotto osservazione per piogge e venti forti

Il maltempo colpisce il Sud, con Calabria e Sicilia in allerta arancione. Le previsioni parlano di piogge intense e venti forti che flagellano le due regioni. Otto aree sono sotto osservazione, mentre le autorità allertano la popolazione. Le condizioni meteo peggiorano di ora in ora, e le squadre di soccorso sono in allerta per eventuali emergenze.

Maltempo al Sud: Calabria e Sicilia sotto Allerta Arancione, l'Italia nel Vortice delle Perturbazioni. Calabria e Sicilia sono oggi, giovedì 12 febbraio 2026, sotto allerta meteo arancione a causa di un'ondata di maltempo che sta interessando l'Italia. Otto regioni sono in allerta gialla mentre una serie di perturbazioni atlantiche continuano a colpire il Mediterraneo, portando venti forti, piogge intense e nevicate significative. La situazione richiede massima attenzione e preparazione. Impatti Territoriali e Previsioni Meteo. Le regioni tirreniche sono le più colpite dalle intense precipitazioni.

Meteo - CALABRIA NELLA MORSA DEL MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE SULLA FASCIA IONICA

