Pieno successo nel fine settimana per l’incontro-spettacolo al teatro di Correggio, che ha visto protagonisti i ragazzi del laboratorio socio-occupazionale Do-Mani, avviato grazie a un progetto del Lions club e della Pro loco. L’inizio è affidato a un dibattito aperto, con i ragazzi a sottolineare: "Ci chiamate disabili-fragili, ma noi siamo persone forti con principi, che vogliono rendersi utili, forse siamo più lenti ma sorridenti e senza cattiverie". E due di loro, assunti da aziende locali, dimostrano le loro capacità professionali. Si prosegue con qualche intermezzo comico e altri momenti di forte sensibilità. E’ intervenuto anche l’attore Andrea Gherpelli, leggendo la lettera inviata dal ministro Alessandra Locatelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Successo per l’incontro-show a teatro di ‘Do-mani’: "Ci chiamate disabili, ma siamo forti con principi"

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