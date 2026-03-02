Dopo aver battuto l’Osteria Grande con diversi gol, Carmine Parlato si mostra soddisfatto dei tre punti conquistati contro il Russi. La partita, iniziata in modo positivo, è diventata difficile dopo il cartellino rosso mostrato a Giacomel. Parlato ha commentato che in difesa si sono mantenuti principi chiari e che la squadra si è sacrificata in dieci uomini.

Dopo aver travolto l’Osteria Grande a suon di gol, Carmine Parlato (foto) si gode tre punti brutti, sporchi e cattivi col Russi al termine di una partita iniziata nel miglior modo possibile e poi diventata estremamente complicata in seguito al cartellino rosso rimediato da Giacomel. "Dopo essere passati subito in vantaggio, nessuno avrebbe immaginato di restare in inferiorità numerica a metà primo tempo, quantomeno il sottoscritto – confessa l’allenatore della Spal –. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno disputato una gara di grande impegno fisico e tecnico-tattico. Vincere su un campo come questo, difficile anche per le condizioni del terreno di gioco, era molto importante e abbiamo centrato l’obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Bravi a sacrificarci in 10". Parlato: "In difesa ci siamo dati dei principi chiari"

Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Bene così». Caja: "Tutti hanno dato una mano. Siamo stati molto bravi in difesa»Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra, coach Attilio Caja sottolinea i meriti della Fortitudo.

Leggi anche: Ucraina: von der Leyen, 'accelerare su piano pace, principi di base sono chiari'

Altri aggiornamenti su Bravi.

Bravi a sacrificarci in 10. Parlato: In difesa ci siamo dati dei principi chiariTutti i giocatori si sono sacrificati per i compagni e la maglia, da veri professionisti. Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito allo stadio Bucci, per noi è un grande orgoglio rappresentarli. sport.quotidiano.net

We were good at sacrificing ourselves with 10 men. Parlato: We've given ourselves clear principles in defense.Tutti i giocatori si sono sacrificati per i compagni e la maglia, da veri professionisti. Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito allo stadio Bucci, per noi è un grande orgoglio rappresentarli. sport.quotidiano.net