Bravi a sacrificarci in 10 Parlato | In difesa ci siamo dati dei principi chiari
Dopo aver battuto l’Osteria Grande con diversi gol, Carmine Parlato si mostra soddisfatto dei tre punti conquistati contro il Russi. La partita, iniziata in modo positivo, è diventata difficile dopo il cartellino rosso mostrato a Giacomel. Parlato ha commentato che in difesa si sono mantenuti principi chiari e che la squadra si è sacrificata in dieci uomini.
Dopo aver travolto l’Osteria Grande a suon di gol, Carmine Parlato (foto) si gode tre punti brutti, sporchi e cattivi col Russi al termine di una partita iniziata nel miglior modo possibile e poi diventata estremamente complicata in seguito al cartellino rosso rimediato da Giacomel. "Dopo essere passati subito in vantaggio, nessuno avrebbe immaginato di restare in inferiorità numerica a metà primo tempo, quantomeno il sottoscritto – confessa l’allenatore della Spal –. Devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno disputato una gara di grande impegno fisico e tecnico-tattico. Vincere su un campo come questo, difficile anche per le condizioni del terreno di gioco, era molto importante e abbiamo centrato l’obiettivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Bene così». Caja: "Tutti hanno dato una mano. Siamo stati molto bravi in difesa»Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra, coach Attilio Caja sottolinea i meriti della Fortitudo.
Leggi anche: Ucraina: von der Leyen, 'accelerare su piano pace, principi di base sono chiari'
Altri aggiornamenti su Bravi.
Bravi a sacrificarci in 10. Parlato: In difesa ci siamo dati dei principi chiariTutti i giocatori si sono sacrificati per i compagni e la maglia, da veri professionisti. Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito allo stadio Bucci, per noi è un grande orgoglio rappresentarli. sport.quotidiano.net
We were good at sacrificing ourselves with 10 men. Parlato: We've given ourselves clear principles in defense.Tutti i giocatori si sono sacrificati per i compagni e la maglia, da veri professionisti. Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito allo stadio Bucci, per noi è un grande orgoglio rappresentarli. sport.quotidiano.net