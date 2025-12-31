Zenga | I portieri italiani sono forti Dietro Donnarumma siamo in buone mani Vicario all’Inter? Vi dico la mia

Walter Zenga ha commentato la qualità dei portieri italiani, sottolineando che, dopo Donnarumma, la nazionale può contare su altri talenti affidabili. In particolare, ha espresso il suo parere sul possibile trasferimento di Vicario all’Inter, evidenziando la solidità del reparto tra le fila italiane. Zenga, ospite al World Sports Summit di Dubai, ha offerto una riflessione equilibrata sulla crescita e le prospettive dei portieri nel calcio italiano.

Zenga in un'intervista a Tuttosport ha fatto il punto sui portieri italiani soffermandosi anche sul possibile passaggio di Vicario all'Inter Walter Zenga, storico ex portiere dell'Inter e della Nazionale, è tra i protagonisti del World Sports Summit a Dubai. L'Uomo Ragno, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha analizzato il panorama dei portieri italiani, il momento .

