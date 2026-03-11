Il River Plate ha avviato trattative per riportare l’attaccante che attualmente gioca nel Galatasaray in Argentina. Secondo fonti vicine al club, ci sono margini concreti per un trasferimento, mentre la Juventus sembra aver messo da parte l’ipotesi di ingaggiarlo nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione e i dettagli sui passi successivi non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Icardi Juve, il club argentino piomba sul centravanti allontanando il possibile approdo a Torino per la prossima finestra di mercato. Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in vista della prossima e caldissima sessione estiva. Il bomber è finito prepotentemente nel mirino del River Plate, club alla disperata ricerca di un vero numero 9 per risolvere i palesi problemi offensivi palesati di recente. La formazione sudamericana sta infatti attraversando un periodo nerissimo, avendo accumulato ben 13 partite consecutive senza riuscire a trovare la via della rete. Una clamorosa astinenza che ha spinto i tifosi a chiedere a gran voce un rinforzo di spessore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi Juve, il River Plate fa sul serio: ci sono margini affinché l’attaccante del Galatasaray torna in Argentina. Le ultimissime

