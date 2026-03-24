Strappano la borsa a un'amica da un'auto a Rozzano lei prova a fermarli ma viene investita | grave 53enne

Una 53enne è stata investita ieri, 23 marzo, a Rozzano (Milano) da un'auto. La donna avrebbe provato a fermare i rapinatori che avevano appena scippato una sua amica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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