Si tengono oggi dalle ore 9 alle ore 13 le celebrazioni per l'82esimo anniversario dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma: previste strade chiuse e divieti di sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Accadde oggi: 24 marzo, l’Eccidio delle Fosse ArdeatineL’Eccidio delle Fosse Ardeatine fu uno dei più vili massacri compiuti dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Una raccolta di contenuti su Fosse Ardeatine

Temi più discussi: Fosse Ardeatine, cerimonia con il presidente Mattarella. Scattano divieti di sosta e chiusure; Strade chiuse a Roma il 24 marzo per la commemorazione delle Fosse Ardeatine: orari e viabilità; Roma si prepara alla maratona: strade chiuse e trasporti rivoluzionati; 335 vittime, 82 anni: Roma ricorda le Fosse Ardeatine al Campidoglio.

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Cerimonia commemorativa del'82° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine ift.tt/tXiQzBv #evento #takethedate x.com

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