L’Eccidio delle Fosse Ardeatine fu uno dei più vili massacri compiuti dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutto si svolse in poco più di ventiquattr’ore. In risposta all’attentato di via Rasella, compiuto il giorno prima dai partigiani del GAP (Gruppi d’Azione Patriottica delle brigate Garibaldi), il comando supremo tedesco decise di porre in atto una dura rappresaglia, stabilendo che venissero condannati a morte dieci prigionieri italiani per ognuno dei trentadue soldati tedeschi uccisi.Tra la notte e la mattina del giorno seguente, vennero selezionati 335 prigionieri, tra i quali diversi ufficiali dell’esercito e dei... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 24 marzo, l’Eccidio delle Fosse Ardeatine

Articoli correlati

Fosse Ardeatine: il 24 marzo evento in piazza del Campidoglio a Roma per ricordare eccidioRoma ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine con un evento che unisce parole, musica e testimonianze storiche.

L'eccidio delle Fosse Ardeatine, parte la ricerca per identificare le ultime 7 vittimeAGI - A 82 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, sette vittime risultano ancora prive di identità.

Altri aggiornamenti su Fosse Ardeatine

Temi più discussi: Cosa accadde alle Fosse Ardeatine: l’omaggio di Mattarella; Almanacco | Martedì 24 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 23 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Fosse Ardeatine: cosa successe davvero dopo l’attentato di via Rasella avvenuto il 24 marzo 1944.

Cosa accadde alle Fosse Ardeatine: l’omaggio di MattarellaL'attentato di via Rasella e la rappresaglia nazista alle Fosse Ardeatine: il Presidente della Repubblica ricorda il 24 marzo 1944 ... policymakermag.it

Almanacco | Martedì 24 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoVolo Germanwings 9525: il copilota schianta volontariamente l'aereo nei pressi della località francese di Prads-Haute-Bléone: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Fosse Ardeatine, la memoria passa anche dall’arte: a Garbatella la presentazione del volume su Basaldella https://www.lacapitale.it/articolo/fosse-ardeatine-la-memoria-passa-anche-dallarte-a-garbatella-la-presentazione-del-volume-su-basaldella facebook

#Roma Domani la commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, la #viabilità x.com