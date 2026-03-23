Roma | domani commemorazione eccidio Fosse Ardeatine eventi e viabilita’ in citta’

Domani a Roma si commemorano le vittime delle Fosse Ardeatine con eventi e cerimonie significative. Sono due gli eventi principali in programma domani, martedì 24 marzo, a Roma per commemorare l’eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui furono fucilati 335 civili e militari italiani il 24 marzo del 1944, durante una rappresaglia nazifascista organizzata in risposta all’attentato di via Rasella. In occasione dell’82mo anniversario, è prevista la tradizionale celebrazione, che avrà luogo al mausoleo in via Ardeatina 174, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dalle prime luci dell’alba e fino al termine dell’evento, sarà... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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