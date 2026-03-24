Un atleta brasiliano ha conquistato per la prima volta nella storia la coppa di gigante, segnando un risultato senza precedenti. La sua vittoria è arrivata dopo che un altro concorrente si è ritirato durante la prima manche, lasciando spazio alla sua affermazione. La competizione si è svolta su un percorso con numerose difficoltà, culminando con questa vittoria storica.

Dopo l'oro olimpico a Milano Cortina, oggi è arrivata anche la vittoria in Coppa del Mondo nello slalom gigante. Per Lucas Pinheiro Braathen si tratta della seconda vittoria in Coppa del Mondo dopo quella del 2023 nello slalom speciale, la prima ottenuta dal Brasile. Il classe 2000, infatti, pur essendo nato in Norvegia e aver gareggiato e vinto per anni con gli scandinavi, dal 2023 ha scelto di gareggiare per il Brasile, nazione d'origine della madre. Il colpo di scena arriva nel corso della prima manche quando il favorito Odermatt, a sorpresa, non completa la gara e apparecchia la tavola per la vittoria di Braathen, che non si fa trovare impreparato e si porta subito in testa, per poi condurre una seconda manche senza sbavature. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storico Braathen: è il primo brasiliano di sempre a vincere la coppa di gigante

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