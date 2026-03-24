Braathen vede la Coppa di gigante | Hafjell sorride al brasiliano Odermatt sbaglia ancora

La corsa alla Coppa del Mondo di slalom gigante ha preso una piega quasi definitiva sulle nevi di Hafjell. Lucas Pinheiro Braathen ha messo insieme una prova pesantissima nell’economica della classifica, mentre Marco Odermatt, proprio nel momento più delicato, è finito fuori dai giochi. Il brasiliano, già protagonista di una stagione di altissimo livello, si è così ritrovato con la concreta possibilità di dare la spallata decisiva alla specialità. Per lo svizzero, invece, è arrivato l’episodio che nessuno si aspettava in un duello rimasto partissimo fino all’ultimo appuntamento: prima delle finali di Hafjell, infatti, Odermatt guidava la graduatoria di gigante con appena 48 punti di vantaggio du Braathen. 🔗 Leggi su Sportface.it

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