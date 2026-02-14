milano cortina storico oro per il brasiliano braathen nello slalom gigante gli italiani in gara

Lucas Pinheiro Braathen, atleta brasiliano con radici norvegesi, ha conquistato una medaglia d’oro nello slalom gigante a Bormio durante i Giochi di Milano Cortina, battendo gli avversari svizzeri. La sua vittoria rappresenta un risultato inaspettato che ha sorpreso gli appassionati di sport in Italia. Gli italiani in gara si preparano a scendere in pista, mentre il pubblico si aspetta emozioni forti.

Storico oro per il Brasile ai Giochi di Milano Cortina. Lucas Pinheiro Braathen, papà norvegese e mamma brasiliana, ha vinto a sorpresa il gigante olimpico a Bormio staccando gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard. Per il Brasile si tratta della prima medaglia di sempre ad una Olimpiade invernale, arrivata sotto una fitta nevicata e grazie a una straordinaria prima manche, che ha consentito a Braathen di lasciare Odermatt, prossimo vincitore della Coppa del mondo, a poco meno di un secondo. Male gli azzurri: fuori nella prima manche De Aliprandini e Kastlunger, nella seconda Vinatzer; Franzoni 24esimo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Lucas Pinheiro Braathen, atleta brasiliano con radici norvegesi, ha conquistato un oro storico nel gigante di Bormio ai Giochi di Milano Cortina, battendo gli svizzeri e sorprendendo tutti.

Lucia Dalmasso ha conquistato il bronzo nello slalom gigante parallelo di snowboard a Milano Cortina.

