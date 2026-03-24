stop truffe anziani e fragili vanno protetti prefettura e comune fanno quadrato

Anziani sempre più nel mirino dei truffatori. La cronaca ne è testimone: non c’è giorno che ci si trovi a raccontare di qualche pensionato finito nella rete dei delinquenti. Consapevoli di questo fenomeno in crescita, il prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, e la sindaca Vittoria Ferdinandi, hanno firmato il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle truffe nei confronti dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili. "L’accordo è finalizzato a garantire, in maniera sinergica e integrata, azioni per contrastare la crescita del fenomeno. Il danno subito dalle vittime - ha osservato Zito - non è difatti soltanto economico, ma può determinare anche conseguenze psicologiche significative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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