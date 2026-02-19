No all’antenna 5G Comune e cittadini ora fanno quadrato

Il progetto di installare un’antenna 5G in località Palazzine ha suscitato proteste tra i cittadini di Caprigliola. Alcuni membri della Proloco e del Comitato di paese si sono incontrati con il sindaco Roberto Valettini e l’assessore Aldo Vivaldi per chiedere chiarimenti. La posizione della comunità si è fatta sentire forte, soprattutto perché l’antenna dovrebbe essere collocata vicino alle abitazioni. La discussione tra amministrazione e cittadini continua per trovare una soluzione condivisa. La questione resta aperta e attira attenzione nel paese.

Antenna in arrivo, meglio mobilitarsi. Alcuni rappresentanti della Proloco di Caprigliola e del Comitato di paese, ieri mattina, sono stati in Comune, ricevuti dal sindaco Roberto Valettini e dall'assessore Aldo Vivaldi, per ottenere informazioni sul progetto relativo a un'antenna 5G, che avrebbe essere sistemata in località Palazzine, lungo la strada che dal paese conduce a Ponzano. I cittadini sono preoccupati da tempo, hanno visto la sistemazione di un terreno, con il taglio dell'erba e da alcuni giorni, ci sono camion che passano avanti e indietro. Gli amministratori, ieri mattina, li hanno rassicurati della loro opposizione all'opera, faranno il possibile per impedirne la realizzazione.