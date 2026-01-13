Stipendi docenti e ATA arretrati entro il 23 gennaio con emissione speciale una tantum liquidata entro febbraio

Gli stipendi di gennaio per docenti e personale ATA saranno corrisposti entro il 23 gennaio tramite un’emissione speciale, con una tantum liquidata entro febbraio. Tale pagamento includerà anche gli arretrati relativi agli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. Questa procedura mira a garantire la regolarità e tempestività delle spettanze, assicurando ai lavoratori il saldo corretto delle spettanze dovute.

Arretrati NoiPA scuola e ATA: pagamenti in arrivo, ecco quando sarà la liquidazione - Scopriamo le date dei pagamenti degli arretrati del personale scolastico e le novità sul contratto ATA con le richieste di ANIEF. alfemminile.com

Stipendi Docenti e ATA 2026: aumenti del CCNL 2022 2024 su NoiPA, ecco quando arrivano gli arretrati - In arrivo da Gennaio 2026 gli aumenti degli stipendi per docenti e personale ATA previsti dal CCNL 2022 2024. ticonsiglio.com

Arretrati stipendi docenti e ATA, parte l’emissione NoiPA del 12 gennaio: cedolino visibile quando - facebook.com facebook

