Stipendi docenti e ATA arretrati entro il 23 gennaio con emissione speciale una tantum liquidata entro febbraio
Gli stipendi di gennaio per docenti e personale ATA saranno corrisposti entro il 23 gennaio tramite un’emissione speciale, con una tantum liquidata entro febbraio. Tale pagamento includerà anche gli arretrati relativi agli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. Questa procedura mira a garantire la regolarità e tempestività delle spettanze, assicurando ai lavoratori il saldo corretto delle spettanze dovute.
Lo stipendio di gennaio, per docenti e ATA, include gli aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 e non solo. Ecco le ultime notizie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
