Stipendi docenti e ATA aumenti e arretrati entro il 23 gennaio una tantum liquidata entro febbraio
Entro il 23 gennaio verranno pagati gli stipendi di gennaio di docenti e personale ATA, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. Gli arretrati e gli eventuali importi una tantum saranno invece liquidati entro febbraio. Questa comunicazione fornisce le informazioni principali sulle tempistiche di pagamento e sugli aggiornamenti salariali per il personale scolastico.
Lo stipendio di gennaio, in pagamento dal 23 gennaio, include gli aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
