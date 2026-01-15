Stefano Santucci re dei giochi in Tv | La Ghigliottina? La Rai non la voleva Dopo De Martino a STEP serve una pausa
Stefano Santucci, noto autore televisivo e ideatore di celebri giochi come L'Eredità, condivide le sue riflessioni sul panorama televisivo. In questa intervista, parla delle sfide e delle scelte creative dietro programmi di successo, come La Ghigliottina, e analizza le tendenze attuali, tra cambiamenti e pause necessarie per mantenere alta la qualità delle trasmissioni.
Intervista al grande autore televisivo, mente dei giochi e quiz più popolari della Tv, da L'Eredità a quelli con Bonolis. Su Avanti un altro: "Venduto in tanti paesi ma rifiutato in Francia, lì vincere soldi sbagliando è inaccettabile". Poi Stasera Tutto è Possibile: "Senza quello, Amadeus non avrebbe fatto Sanremo. Con De Martino è diventato altra cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
