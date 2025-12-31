Una donna su Mumsnet si sfoga dopo che sua sorella le ha negato il ruolo di damigella alle nozze, sostenendo che non avrà ancora perso i chili di gravidanza. La discussione solleva il tema delle aspettative legate al corpo dopo il parto e le ragioni personali che influenzano le decisioni familiari. Un caso che invita a riflettere sui limiti della pressione sociale e sulle relazioni in occasione di eventi importanti.

La sorella si sposa ma non le ha chiesto di fare da damigella e il motivo l’ha fatta infuriare. Perché? Al momento delle nozze, racconta una donna rimasta anonima sul popolare forum Mumsnet, saranno passati dieci mesi dal parto e sua sorella sostiene che, per allora, non sarà riuscita a perdere il peso accumulato in gravidanza. “Ha detto che è preoccupata dal fatto che io non abbia ancora perso il peso della gravidanza entro la data del suo matrimonio. Mi sento triste e credo sia una motivazione irragionevole “. La donna ha altri tre figli e secondo la sorella maggiore “non avrebbe il tempo” di adempiere ai compiti da damigella, primo tra tutti fare il modo “che la sposa sia il centro dell’attenzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella non vuole che le faccia da damigella perché dice che non avrò perso i chili accumulati in gravidanza entro il giorno delle nozze. Solo io lo trovo irragionevole?”: lo sfogo su Mumsnet

Leggi anche: “Mia sorella non vuole che porti mia figlia di tre mesi al suo matrimonio, le ho detto che non ci andrò e si è arrabbiata”: lo sfogo virale su Reddit

Leggi anche: “Ho detto a mia sorella che non sarei andata al suo matrimonio perché avevo la febbre ma ho mentito. La ragione era un’altra e ora mi chiedo, sono io la stron**?”: lo sfogo su Reddit

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Palmina non si è suicidata. È stata uccisa.” Questo, nero su bianco, lo ha scritto un giudice dopo più di 40 anni. E oggi, mentre salutiamo Mina Martinelli, sorella di Palmina, ci inchiniamo di fronte a una vita intera spesa per la verità. «La gente vuole la verità. P - facebook.com facebook

#9dicembre 1993 - Mogadiscio. In un Poliambulatorio opera una giovane donna italiana: Sorella Maria Cristina Luinetti, Sottotenente del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Ventiquattro anni. Un camice, una croce rossa sul petto, e l x.com