Marco van Basten, leggenda del calcio italiano e simbolo del Milan, ha annunciato una temporanea pausa dalle sue apparizioni televisive a causa di problemi di salute. La sua decisione segna un momento di riflessione e attenzione verso il suo percorso personale, lasciando spazio a rispetto e comprensione per la sua situazione. Un momento di sobrietà e rispetto, nel rispetto della sua privacy e del suo contributo allo sport.

Una pausa forzata interrompe le apparizioni televisive di una delle icone del calcio europeo, simbolo indelebile del Milan: Marco van Basten. L’ex attaccante ha deciso di sospendere le proprie attività come opinionista per concentrarsi su motivi strettamente familiari, dedicando tempo e attenzione alla moglie Liesbeth, gravemente malata. La scelta riguarda la partecipazione ai programmi di Ziggo Sport, dove van Basten era una presenza fissa e riconoscibile per il pubblico, sia nei Paesi Bassi sia tra gli appassionati di calcio europeo. Leggi anche: “Ci ha lasciati, dolore immenso”. Lutto nella famiglia reale, l’annuncio è appena arrivato Il comunicato di Ziggo Sport e le motivazioni della pausa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mia moglie sta male, devo fermarmi”. La leggenda del calcio italiano lo annuncia così

Leggi anche: “Devo fermarmi, niente Sanremo”. Il big lo annuncia così: l’annuncio che spiazza tutti

Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 5 novembre: Gimenez annuncia “Devo fermarmi”. Bailey ko | LIVE

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Altro l’anima cerca: il romanzo autobiografico di Sandro Ferri, tra sogno e realtà; La moglie dell’allenatore del Michigan licenziato Sherrone Moore ha sentito dire “ha detto che sta cercando di uccidersi” nell’audio dei servizi di emergenza sanitaria | MR IT; Processo Amato, oggi a Bologna attesa per la sentenza: Insopportabile l'idea che abbia ucciso mia moglie e mia suocera; Malato di tumore sdraiato a terra al pronto soccorso di Senigallia.

'Mia Moglie', l’account di un 70enne morto per la creazione del gruppo: i gestori erano una donna e un ragazzo - La polizia ha eseguito perquisizioni anche in Puglia ... quotidiano.net