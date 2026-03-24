L’amministrazione di un paese ha deciso di rimborsare una società energetica per interrompere i suoi progetti eolici offshore nel territorio. La società aveva inizialmente pianificato di sviluppare impianti eolici nel mare, ma ora ha ricevuto un pagamento per abbandonare tali iniziative. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente i progetti in questione.

È giunta la notizia che l’amministrazione Trump abbia deciso di rimborsare TotalEnergies affinché esca dai progetti eolici offshore negli Stati Uniti. Una mossa che inevitabilmente ha suscitato aspre critiche ambientaliste, specie perché gli investimenti verranno destinati a progetti legati ai combustibili fossili. Tagliati i progetti eolici offshore di TotalEnergies, agli Stati Uniti non interessa. L’amministrazione Trump ha annunciato che pagherà quasi 1 miliardo di dollari al colosso energetico francese, TotalEnergies, per rinunciare ai progetti in Carolina del Nord e a New York. Questo perché «lo sviluppo di progetti di eolico offshore non rientra tra gli interessi del Paese», secondo quanto dichiarato da Patrick Pouyanné, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di TotalEnergies. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, annullati i progetti di TotalEnergies: «L’energia eolica non ci interessa»

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