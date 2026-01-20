In Cina è stata presentata la S1500, una turbina eolica volante che si distingue per la sua potenza e dimensione. Con una capacità di generare 1 megavolt, rappresenta un progresso importante nel settore delle energie rinnovabili. Questa tecnologia innovativa potrebbe contribuire a migliorare l’efficienza della produzione energetica da fonti sostenibili, aprendo nuove prospettive per l’uso delle turbine eoliche nel futuro.

La Cina ha compiuto un passo rilevante nel campo delle energie rinnovabili con la presentazione della S1500, la turbina eolica volante più grande e potente mai realizzata. Il progetto, sviluppato da Sawes Energy Technology e testato con successo nel deserto dello Xinjiang, apre a un possibile cambiamento nel modo di produrre energia eolica, puntando su soluzioni alternative alle tradizionali torri installate a terra. Le caratteristiche della S1500. Il prototipo della S1500 si distingue innanzitutto per le sue dimensioni. La turbina ha una struttura simile a quella di un dirigibile, con un’estensione paragonabile a quella di un campo da basket e un’altezza equivalente a un edificio di 13 piani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In Cina creata la turbina eolica volante più potente, genera 1 MV di energia

