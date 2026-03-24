La terza e ultima puntata de “Le libere donne“ andrà in onda stasera, sempre in prima serata e sempre su Rai Uno. La fiction con Lino Guanciale, ispirata alla storia vera dello psichiatra Mario Tobino, e in parte girata a Lucca, si concluderà con un finale intenso e tragico. Lo share ha consacrato un risultato importante. E si conferma ancora una volta il forte legame tra Lucca e le grandi produzioni televisive nazionali. Dopo il successo dello scorso dicembre della fiction “L’Altro Ispettore”, la città è tornata infatti protagonista del piccolo schermo con una produzione di grande spessore culturale, capace di unire racconto storico, riflessione sociale e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera il finale de “Le libere donne“. Svolta intensa e tragica per la fiction

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