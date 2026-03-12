Seduta sul divano di casa accanto al marito, compagno di una vita, l’avvocato Andrea Antongiovanni, con lo sguardo rivolto allo schermo della televisione e il cuore in gola: emozioni, ricordi, attimi della vita di famiglia che scorrono nella memoria nel guardare le scene e le immagini televisive. Siamo entrati idealmente in casa di Isabella, nipote di Mario Tobino, psichiatra, scrittore e poeta italiano, mentre martedì sera ha guardato la prima puntata della serie televisiva italiana diretta da Michele Soave e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy " Le Libere donne " trasmessa su Rai 1. Quali sono stati i suoi sentimenti nel guardare l’attore Lino Guanciale le che interpretava suo zio? "E’ stato un momento di grande emozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Le libere donne’ in Tv: "Fiction emozionante e rende giustizia a Tobino"

Articoli correlati

Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale.

La storia vera di Paola Levi Olivetti, vita e amori della compagna di Mario Tobino nella fiction Le libere donneLa storia d'amore di Mario Tobino e Paola Levi Olivetti fu particolarmente intensa e rivive oggi nella fiction Le libere donne.

Una selezione di notizie su 'Le libere donne' in Tv Fiction...

Temi più discussi: Le libere donne: la nuova fiction Rai sul patriarcato, la cura e la follia della guerra; Le Libere Donne: debutta su Rai 1 la serie tv dedicata a Mario Tobino e girata in Toscana; La fiction sul manicomio di Maggiano arriva in tv: Noi pieni di emozione tra le libere donne di Tobino; C'era una volta Mario Tobino, lo psichiatra umanista.

'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari TuoiLino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanzo di Mario Tobino che racconta la vita nel manicomio di Maggiano durante la guerra. libero.it

Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia veraLeggi su Sky TG24 l'articolo Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera ... tg24.sky.it

Giorgio Marchesi e Giusy Buscemi sempre bellissimi, vi piace la coppia della fiction Vanina Ora in onda la nuova puntata su Canale 5. La state seguendo - facebook.com facebook

Il progetto del Post di promuovere e premiare libri di "non fiction" e divulgazione giornalistica ha iniziato la sua terza edizione x.com