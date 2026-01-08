Stand-up comedy | sul palco del Cisim Laura Formenti con Io Mortah

Venerdì 9 gennaio, sul palco del Cisim di Lido Adriano, Laura Formenti presenta “Io Mortah”, un monologo di stand-up comedy che affronta il tema della morte con tono riflessivo e sincero. La performance offre uno spazio di confronto e riflessione, combinando umorismo e introspezione in modo sobrio e rispettoso. Un appuntamento dedicato a chi desidera esplorare questo tema complesso attraverso un approccio originale e misurato.

Venerdì 9 gennaio, salirà sul palco del Cisim di Lido Adriano Laura Formenti, protagonista indiscussa della stand-up comedy che torna a esibirsi con "Io Mortah", un monologo per esorcizzare la morte. Comica, attrice e performer dissacrante, ironica e sfacciatamente onesta, tratta varie tematiche.

