Teatro de’ Servi | Crime & Comedy incontra Maura Bloom

Al Teatro de’ Servi a Roma si terranno due eventi: il podcast Crime & Comedy e lo spettacolo Bambolotto di Maura Bloom. Il primo è un appuntamento dedicato a storie di crimine e umorismo, mentre il secondo è uno spettacolo teatrale interpretato da Maura Bloom. Entrambi gli eventi si svolgeranno nello stesso teatro e sono previsti in una data da definire.

Cosa: Doppio appuntamento con il podcast Crime & Comedy e lo spettacolo Bambolotto di Maura Bloom.. Dove e Quando: Teatro de' Servi, Roma. 10 marzo (Crime & Comedy) e 11 marzo (Bambolotto), ore 21.. Perché: Una combinazione originale di true crime dal vivo e satira sociale che esplora i lati più oscuri e ironici della natura umana.. Il palcoscenico del Teatro de' Servi, nel cuore di Roma, si prepara a ospitare due serate che promettono di mescolare generi apparentemente distanti: il brivido dell'indagine criminale e il sarcasmo della satira di costume. Il 10 e l'11 marzo, il teatro diventa teatro di una sperimentazione che unisce la narrazione del true crime alla riflessione comica, offrendo al pubblico romano un doppio appuntamento imperdibile per chi cerca intrattenimento intelligente e non convenzionale.