Oggi è stato firmato un protocollo tra la Questura e i Servizi Sociali della provincia di Avellino per affrontare casi di stalking e violenza domestica. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine e le strutture di assistenza, con l’obiettivo di migliorare il supporto alle vittime e le azioni di prevenzione. Alla firma hanno partecipato rappresentanti di entrambe le istituzioni.

In particolare, la Questura di Avellino informerà i destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore per atti persecutori e di violenza domestica dei servizi disponibili sul territorio, fornendo i riferimenti del Centro per uomini autori di violenza domestica (C.U.A.V.) gestito dal Consorzio dei Servizi Sociali A5, a cui potranno rivolgersi per l’attivazione di un percorso rieducativo e riabilitativo. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stalking e violenza domestica: patto tra Questura e Servizi Sociali

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