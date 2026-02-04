Violenza domestica e stalking 58enne in carcere dopo aggressione

Nella notte, i Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti rapidamente in una casa dove una donna di 59 anni era sotto minaccia e aggressione da parte di un uomo. La polizia ha arrestato un uomo di 58 anni, accusato di violenza domestica e stalking, e lo ha portato in cella. L’intervento ha evitato che la situazione peggiorasse, e ora gli agenti continuano le verifiche per chiarire i dettagli.

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere ha permesso di porre fine, nella notte scorsa, a una grave situazione di violenza e persecuzione ai danni di una donna di 59 anni.Su richiesta della Centrale Operativa, le pattuglie si sono recate.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere Napoli: arrestato 58enne per stalking e violenza contro l’ex moglie Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Napoli nel quartiere San Carlo Arena con l'accusa di stalking e violenza nei confronti dell'ex moglie. Como, due ammonimenti per stalking e violenza domestica e un daspo urbano in centro Recentemente, a Como, il questore Marco Calì ha emesso due ammonimenti e un daspo urbano nel centro città. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere Argomenti discussi: Violenza di genere e stalking: in crescita gli ammonimenti del Questore nel Pavese; Violenza contro le donne. Ammonimenti triplicati: Prevenzione migliorata; Stalking e minacce di morte alla ex sul luogo di lavoro, arrestato 49enne; Stalking ad Avellino, familiari di Rita Rocchetta in aula: Ha distrutto la serenità di una donna. Violenza domestica e stalking, 58enne in carcere dopo aggressioneSu richiesta della Centrale Operativa, le pattuglie si sono recate immediatamente in città, dove hanno trovato la donna in evidente stato di shock, vittima di un’aggressione appena consumata. I ... casertanews.it Stalking e violenza domestica: a Potenza rinnovato il Protocollo ZeusÈ stato rinnovato stamani, nel capoluogo lucano, il Protocollo d'intesa in materia di stalking e violenza domestica, denominato Protocollo Zeus, promosso dalla Questura di Potenza, al quale la ... ansa.it San Benedetto del Tronto, arresto per violenza domestica I Carabinieri sono intervenuti nella notte tra il 27 e il 28 gennaio dopo la segnalazione dei vicini di casa che avevano sentito urla provenire da un appartamento. L’uomo è stato arrestato co - facebook.com facebook 10 arresti per spaccio, furti e violenza domestica: questo il bilancio di una serrata attività di controllo messa in campo dalla Polizia di Stato nel quadrante est della Capitale, in particolare a Tor Bella Monaca, alla Borghesiana, a Ponte di Nona e a Tivoli. Seques x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.