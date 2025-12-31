Como due ammonimenti per stalking e violenza domestica e un daspo urbano in centro
Recentemente, a Como, il questore Marco Calì ha emesso due ammonimenti e un daspo urbano nel centro città. Le decisioni sono state adottate sulla base di approfondite relazioni tecniche della Divisione anticrimine e delle segnalazioni provenienti da altri uffici di polizia locali, in risposta a episodi di stalking e violenza domestica. Questi provvedimenti mirano a rafforzare la tutela della sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti pericolosi nel territorio.
