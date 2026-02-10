Boom digitale in Friuli Venezia Giulia | 2,5 milioni investiti per formare 50mila persone

Il Friuli Venezia Giulia investe 2,5 milioni di euro per formare 50mila persone. La regione si conferma tra le più attive in Italia nel migliorare le competenze digitali dei cittadini. Sono stati avviati numerosi corsi e iniziative per aiutare le persone a usare meglio le tecnologie, rispondendo alle esigenze di un mondo sempre più connesso. La strategia mira a rendere più competitivo il territorio e a favorire le opportunità di lavoro.

