Boom digitale in Friuli Venezia Giulia | 2,5 milioni investiti per formare 50mila persone
Il Friuli Venezia Giulia investe 2,5 milioni di euro per formare 50mila persone. La regione si conferma tra le più attive in Italia nel migliorare le competenze digitali dei cittadini. Sono stati avviati numerosi corsi e iniziative per aiutare le persone a usare meglio le tecnologie, rispondendo alle esigenze di un mondo sempre più connesso. La strategia mira a rendere più competitivo il territorio e a favorire le opportunità di lavoro.
Il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le regioni più performanti a livello nazionale nel percorso di facilitazione digitale. I numeri del progetto Pnrr Rete dei servizi di facilitazione digitale parlano chiaro: oltre 50mila cittadini formati, più di 65mila servizi erogati e un investimento.🔗 Leggi su Udinetoday.it
