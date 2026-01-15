Vacanze studio estive per gruppi accompagnati da docenti Giocamondo Study | gennaio è il momento decisivo per formare il tuo gruppo!

Prenota ora la tua vacanza studio estiva con Giocamondo Study. A gennaio, è il momento ideale per formare il gruppo e pianificare un’esperienza educativa e culturale all’estero, accompagnati da docenti qualificati. Approfitta di questa opportunità per prepararti all’estate 2026, con un’offerta di qualità e sicurezza. Il countdown è iniziato: assicurati il posto e vivi un’esperienza formativa indimenticabile.

Il countdown è ufficialmente iniziato: l'estate 2026 si avvicina e l'interesse per le Vacanze Studio è più alto che mai. Le richieste da parte di docenti e famiglie stanno crescendo rapidamente e molti gruppi hanno già bloccato le partenze più ambite. Per i docenti di lingua straniera che desiderano proporre ai propri studenti un'esperienza formativa

