Convenzione Consip per Chromebook | una risorsa strategica per le scuole italiane

Le scuole italiane possono contare su una nuova risorsa per aggiornare i computer. Grazie a una convenzione con Consip, le amministrazioni scolastiche ottengono Chromebook senza dover affrontare lunghe pratiche burocratiche. È un passo importante per portare più tecnologia nelle aule, rendendo più facile l’accesso a strumenti digitali per studenti e insegnanti.

Le Pubbliche Amministrazioni scolastiche hanno oggi a disposizione uno strumento concreto per rinnovare la propria dotazione tecnologica senza affrontare iter burocratici complessi. La convenzione Consip attivata da CampuStore per la fornitura di Chromebook rappresenta un’opportunità che unisce efficienza procedurale, qualità dei dispositivi e supporto specializzato. Perché questa convenzione interessa davvero le scuole L’Accordo Quadro Consip . L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

