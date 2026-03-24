Spunta un testimone oculare per il 27enne ucciso in Borgo Riccio

Il legale dei familiari della vittima: "Un amico era in videochiamata". L'unica indagata è la la fidanzata Ci sarebbe un testimone oculare sulla morte di Christopher Gaston Ogando, il 27enne ucciso con una coltellata la sera del 4 marzo in un appartamento a Parma. "Ho incontrato la sorella di Christopher: mi ha riferito che ci sarebbe un testimone oculare sulla scena del crimine, ho inviato immediatamente un messaggio tramite posta elettronica certificata al sostituto procuratore che si occupa delle indagini, chiedendo un appuntamento per poter riferire su fatti che sono davvero rilevanti". A parlare è l'avvocato Francesco Liguori, che ha raccontato al telegiornale di Tv Parma un retroscena che potrebbe dare una svolta alle indagini sulla morte del 27enne. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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