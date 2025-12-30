Angelika Hutter evade dalla comunità e viene investita da un' auto è gravissima | aveva travolto e ucciso una famiglia di tre persone

Angelika Hutter, coinvolta in un incidente a Ronco all’Adige, si trova in condizioni critiche dopo essere stata investita da un'auto. Precedentemente, era stata coinvolta in un episodio in cui aveva travolto e ucciso una famiglia di tre persone. La vicenda ha suscitato attenzione per le circostanze e le conseguenze di quanto accaduto.

