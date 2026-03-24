spinazzola fa ridere tutti in allenamento con gattuso

C’è tensione, ma anche voglia di stemperarla, nel ritiro dell’Italia che si prepara alla semifinale playoff di giovedì contro l’Irlanda del Nord. In questi giorni il gruppo lavora con intensità, ma senza perdere quel clima di leggerezza che Gennaro Gattuso considera utile per affrontare una partita così delicata. Un piccolo segnale è arrivato durante l’allenamento raccontato dal Corriere dello Sport. Nel finale del riscaldamento, mentre gli azzurri stavano completando una serie di allunghi sui cento metri, il commissario tecnico ha richiamato tutti alla prudenza con una battuta diventata subito il simbolo del momento. «Mi raccomando, attenzione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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