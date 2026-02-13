Gennaro Gattuso ha scelto il ristorante Parker’s di Napoli per incontrare sei giocatori del Napoli, tra cui Buongiorno e Di Lorenzo. La cena si svolge in un’atmosfera informale, lontano dai riflettori, e si concentra sulla pianificazione della prossima partita. Tra i presenti ci sono anche Meret, Politano, Spinazzola e Vergara, che si sono seduti a tavola con il commissario tecnico.

Al Grand Hotel Parker’s di Napoli questa sera è in corso un incontro tra il ct della Nazionale Gennaro Gattuso e sei calciatori del Napoli. Al tavolo con il ct ci sono Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret, Matteo Politano, Leonardo Spinazzola e anche Antonio Vergara. Ad accompagnare Gattuso non c’è solo il suo vice Luigi Riccio (storico collaboratore già ai tempi di Napoli), ma anche Gianluigi Buffon, capo-delegazione della FIGC, figura di grandissimo peso nello staff tecnico azzurro. Giovanni Di Lorenzo è arrivato in stampelle. Alessandro Buongiorno ed il capitano Di Lorenzo si sono mostrati gentili e disponibili all’esterno Hotel coi tifosi, alla richiesta di foto e autografi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso a cena al Parker’s con Buongiorno, Di Lorenzo, Meret, Politano, Spinazzola e Vergara del Napoli

Napoli, Gattuso chiama Vergara: cena con il ct e sogno azzurro NAPOLI – Rino Gattuso ha incontrato ieri sera a cena il giovane talento argentino Maximiliano Vergara, con l’obiettivo di rafforzare il loro rapporto e discutere del suo possibile ruolo nel Napoli.

Il difensore del Calcio Napoli, Antonio Vergara, si avvicina alla convocazione in Nazionale per i playoff, dopo aver trascorso la serata con Gattuso all’Hotel Parker.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Niente stage? Gattuso fa l'Italia a cena: ieri a Milano con gli azzurri delle big, i retroscena; Metti una sera a cena col ct. Gattuso a tavola con gli Azzurri per preparare i play-off mondiali; Gattuso incontrerà gli azzurri anche senza stage. Novità Palestra per gli spareggi; Napoli, Vergara a cena con la Nazionale e Gattuso.

Napoli, Vergara a cena con la Nazionale e GattusoLa chiamata di Gattuso a Vergara è arrivata. Non è ancora la prima convocazione ma è solo per un invito: a cena. Perché il ct dell'Italia, a Napoli, ... ilmattino.it

Vergara a cena con l’Italia di GattusoL'azzurro rivelazione Vergara a cena con Gattuso e Buffon: Napoli al centro dei possibili convocati per la Nazionale. stylo24.it

Cena azzurra: Gattuso e il sostegno a Buongiorno Il Mattino racconta della cena tra Rino Gattuso, c.t. della Nazionale, e i calciatori italiani del Napoli. Un momento di confronto che va oltre la formalità istituzionale. Secondo il quotidiano, l’incontro sarà significa - facebook.com facebook

Gattuso a cena con i big azzurri,invito del ct anche per Vergara x.com