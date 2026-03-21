Gli interisti salutano la squadra in partenza con un Uniti contro tutti Niente fa già ridere così

Gli interisti si sono radunati per salutare la squadra in partenza con un coro di “Uniti contro tutti”. La scena ha suscitato qualche sorriso, anche se alcuni si chiedono se i tifosi credano veramente a quel messaggio o se si tratti più che altro di una reazione alla sensazione di essere circondati e sotto pressione. La discussione si è subito animata tra chi sostiene l’unità e chi mette in dubbio la sincerità di quell’idea.

Più che altro, si dovrebbe chiedere agli interisti se davvero ci credono a questa roba o se è la sindrome da accerchiamento ad aver ormai preso il sopravvento. Basta un -6 da una squadra falcidiata dall’inizio dell’anno per gettare sale sull’isteria nerazzurra, che non può fare a meno di sentirsi continuamente vittima di inesistenti complotti e decisioni favorevoli. Esatto: loro, quelli dell’espulsione di Kalulu in Juventus-Inter. Lo striscione lunare degli interisti. Lo striscione, ripreso da SportMediaset: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset) Quando Conte parla di mettere pressione, lo fa perché evidentemente conosce bene le fragilità dell’ambiente meneghino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gli interisti salutano la squadra in partenza con un “Uniti contro tutti”. Niente, fa già ridere così Articoli correlati Leggi anche: "Cobolli è carino": la gaffe della giornalista fa ridere tutti, Korda risponde così Leggi anche: Ancora niente ritiro per Chivu: la squadra si ritroverà in mattinata e nel pomeriggio partenza per Como