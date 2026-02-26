The King’s Man – Le origini | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The King’s Man – Le origini, film del 2021 diretto da Matthew Vaughn. La pellicola è il prequel del film Kingsman – Secret Service. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nel 1902, durante la guerra anglo-boera, l’aristocratico britannico Orlando, duca di Oxford, sua moglie Emily ed il loro giovane figlio Conrad visitano un campo di concentramento in Sud Africa, mentre lavorano per la Croce Rossa. Emily viene uccisa durante un attacco di cecchini boeri al campo, portando Orlando, un pacifista giurato (anche se un ex ufficiale dell’esercito a cui è stata assegnata la Victoria Cross), a determinare che il mondo ha bisogno di qualcuno che eviti tali conflitti prima che si verifichino. 🔗 Leggi su Tpi.it

