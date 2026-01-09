Alemanno resta in carcere | la Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi legali

La Cassazione ha confermato la permanenza in carcere di Gianni Alemanno, respingendo il ricorso presentato dai suoi avvocati. La difesa aveva inoltre comunicato che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato inammissibile il ricorso proposto. Questa decisione chiude ulteriori possibilità di ricorso immediato, consolidando la posizione delle autorità giudiziarie italiane.

Il legale dell'ex sindaco di Roma ha sostenuto che oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha comunicato alla difesa il superamento del vaglio di ammissibilità del ricorso che era stato proposto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

