Alemanno resta in carcere | la Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi legali

La Cassazione ha confermato la permanenza in carcere di Gianni Alemanno, respingendo il ricorso presentato dai suoi avvocati. La difesa aveva inoltre comunicato che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato inammissibile il ricorso proposto. Questa decisione chiude ulteriori possibilità di ricorso immediato, consolidando la posizione delle autorità giudiziarie italiane.

Alemanno, l'ex sindaco di Roma resta in carcere. Stop definitivo della Cassazione: ricorso bocciato e condanna confermata per traffico di influenze - La Corte di Cassazione dichiara inammissibile l’impugnazione della difesa: resta valida la condanna a un anno e dieci mesi ... affaritaliani.it

Alemanno resta in carcere: la risposta della Cassazione - Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, resta a Rebibbia a scontare la sua pena dopo l’arresto per la violazione delle prescrizioni della pena alternativa. avvenire.it

Gianni Alemanno resta in carcere a Rebibbia, Cassazione: "Ricorso inammissibile", legali: "Delusi, non affrontato merito della questione" x.com

+++ L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno resta in carcere: la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.