Menù a base di baccalà per festeggiare il mese del Carnevale

Per celebrare il mese del Carnevale, dal 6 all'8 febbraio 2026, proponiamo un menù dedicato al baccalà. La selezione include piatti tradizionali come il baccalà mantecato con insalatina, il risotto di baccalà e radicchio, e il classico baccalà alla vicentina con polenta. Un’occasione per gustare sapori autentici e preparazioni raffinate, ideali per un momento di convivialità e tradizione.

dal 6 all'8 febbraio 2026. Il menù comprende:Il baccalà mantecato con insalatina “arlecchino” e crostone di pane tostatoIl risotto di baccalà e radicchio di CastelfrancoIl baccalà alla vicentina con polenta e contorni di stagioneLe. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

