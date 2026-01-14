Menù a base di baccalà per festeggiare il mese del Carnevale

Per celebrare il mese del Carnevale, dal 6 all'8 febbraio 2026, proponiamo un menù dedicato al baccalà. La selezione include piatti tradizionali come il baccalà mantecato con insalatina, il risotto di baccalà e radicchio, e il classico baccalà alla vicentina con polenta. Un’occasione per gustare sapori autentici e preparazioni raffinate, ideali per un momento di convivialità e tradizione.

