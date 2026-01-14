Menù a base di baccalà per festeggiare il mese del Carnevale
Per celebrare il mese del Carnevale, dal 6 all'8 febbraio 2026, proponiamo un menù dedicato al baccalà. La selezione include piatti tradizionali come il baccalà mantecato con insalatina, il risotto di baccalà e radicchio, e il classico baccalà alla vicentina con polenta. Un’occasione per gustare sapori autentici e preparazioni raffinate, ideali per un momento di convivialità e tradizione.
dal 6 all'8 febbraio 2026. Il menù comprende:Il baccalà mantecato con insalatina “arlecchino” e crostone di pane tostatoIl risotto di baccalà e radicchio di CastelfrancoIl baccalà alla vicentina con polenta e contorni di stagioneLe. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Befana del Vigile, carnevale e falò, per festeggiare l'Epifania in centro a Verona
Leggi anche: Addio a tombola e menù tradizionali: le idee per festeggiare Natale in modo alternativo
IL SEGRETO DELLA NONNA Baccalà fritto croccantissimo!
Il Giovedì il Signor Baccalà è di scena! Domani, 8 gennaio, il nostro menù a base di baccalà ti stupirà con i nuovi abbinamenti preparati con ingredienti di stagione e ricchi di gusto! Prenotazione obbligatoria: 327 2606175 Via Nazionale, 86/88 – Meliz facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.