L’Atalanta si prepara a scoprire il suo cammino in Europa. Se passa il turno contro il Dortmund o l’Olympiacos, potrebbe trovare davanti a sé Arsenal o Bayern. Le prossime partite saranno decisive per capire quale strada prenderà la squadra di Gasperini, con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile in questa fase della competizione.

L'Atalanta perde l'ultima partita della prima fase contro l'Union Saint-Gilloise e dovrà affrontare i playoff per guadagnarsi l'accesso agli ottavi. Un girone che era iniziato con la disfatta (4-0) in casa del Psg, poi la crescita e le vittorie contro Club Brugge, Marsiglia, Eintracht e Chelsea. La rimonta subita in casa dall'Athletic Bilbao ha riacceso i fari sul rischio playoff, che si è concretizzato con la sconfitta per 1-0 in Belgio. Ai playoff i nerazzurri affronteranno una tra Borussia Dortmund o Olympiacos. In caso di ottavi sarà sfida a una tra Arsenal o Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il cammino della Dea: Dortmund o Olympiacos ai playoff, poi Arsenal o Bayern. Le schede delle avversarie

Approfondimenti su Dea Olympiacos

La Juventus si prepara alla prossima sfida in Europa.

L’Atalanta si prepara ai playoff di Champions League, dove potrebbe affrontare Borussia Dortmund o Olympiacos.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dea Olympiacos

Argomenti discussi: Per la Dea il cammino in Champions ora è un gioco di incastri; Il cammino della Dea: Dortmund o Olympiacos ai playoff, poi Arsenal o Bayern. Le schede delle avversarie; L’Atalanta crolla in casa; 1 Febbraio, Santa Brigida d’Irlanda: una figura femminile capace di ispirare la contemporaneità.

Il cammino della Dea: Dortmund o Olympiacos ai playoff, poi Arsenal o Bayern. Le schede delle avversarieLe possibili avversarie dell'Atalanta ai playoff e, in caso di passaggio del turno, agli ottavi di finale. Il sorteggio venerdì 30 gennaio alle 12 ... gazzetta.it

Un giorno da Turista (meh uno solo che poi mi scoccio ) ad Evora, nell'Alentejo. Città di origine celtica e poi romana, uno dei loghi storici culturali più importanti del portogallo! Nella prima foto, il tempio dedicato alla dea Diana :) P.s. Il cammino di Santiago p - facebook.com facebook