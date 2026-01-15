Aggressione in carcere | udienza fissata per cinque imputati che scelgono il rito abbreviato

Si è tenuta a Sant’Angelo dei Lombardi l’udienza relativa all’aggressione avvenuta nel febbraio 2024 nel carcere locale. Cinque dei sette imputati hanno optato per il rito abbreviato, mentre gli altri due devono ancora decidere. La vicenda riguarda lesioni inflitte a un compagno di cella e sarà discussa nelle prossime settimane nel corso dei procedimenti giudiziari in corso.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI – Cinque dei sette detenuti imputati per lesioni inflitte a un compagno di cella durante un'aggressione avvenuta nel febbraio 2024 nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi hanno scelto il rito abbreviato.La decisione è stata comunicata dagli avvocati difensori nel corso.

