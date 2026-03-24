Sottomarino nucleare sovietico affondato nel 1989 rilascia materiale radioattivo nelle profondità marine

Nel 1989, un sottomarino nucleare sovietico affondò nel Mar di Norvegia dopo un incendio che causò la sua perdita. Recentemente, i ricercatori hanno misurato le emissioni di materiali radioattivi derivanti da questo incidente. I rilievi hanno evidenziato la presenza di sostanze radioattive nelle acque profonde, evidenziando un rilascio consistente di elementi radioattivi nel corso degli anni successivi all'affondamento.

I ricercatori hanno quantificato l'impatto delle emissioni di materiale radioattivo dal sottomarino sovietico K 278 Komsomolets, affondato nel Mar di Norvegia nel 1989 a seguito di un devastante incendio. Le concentrazioni di Stronzio 90 e Cesio 137 sono rispettivamente 400.000 e 800.000 volte superiori ai livelli tipici del mare nordico. Preoccupazione per i danni strutturali attorno al reattore, che potrebbero aumentare la contaminazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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