Colpito l’impianto nucleare di Natanz in Iran l’Aiea rivela | Non possiamo escludere fuoriuscite di materiale radioattivo

L’impianto nucleare di Natanz in Iran è stato bersaglio di attacchi durante i raid condotti da Stati Uniti e Israele. L’Aiea ha dichiarato che non si può escludere la possibilità di fuoriuscite di materiale radioattivo provenienti dalla struttura danneggiata. Nessun dettaglio sulle conseguenze immediate o sulla natura degli attacchi è stato fornito.

L’impianto nucleare di Natanz in Iran, tra i principali del paese, è stato colpito durante i raid di Stati Uniti e Israele. “Ieri hanno attaccato di nuovo gli impianti nucleari pacifici e protetti dell’Iran”, ha dichiarato l’ambasciatore di Teheran all’Aiea Reza Najafi ai giornalisti durante una riunione del consiglio dei governatori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, composto da 35 nazioni. Alla domanda di Reuters su quali impianti fossero stati colpiti, Najafi ha risposto: “Natanz”. “Finora, non è stato rilevato alcun innalzamento dei livelli di radiazione al di sopra dei normali livelli di fondo nei paesi confinanti con l’Iran”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Iran, colpito l'impianto nucleare di Natanz. L'Aiea: "Non possiamo escludere fuoriuscite di materiale radioattivo"

Allarme radiazioni in Iran: colpito impianto nucleare di Natanz. L'Aiea: "Possibili evacuazioni di aree molto estese"

Iran, colpito l'impianto nucleare di Natanz. L'Aiea: Non possiamo escludere fuoriuscite di materiale radioattivo

Allarme radiazioni in Iran: colpito impianto nucleare di Natanz. L'Aiea: Possibili evacuazioni di aree molto estese

