Ciclone Harry sul piatto altri 18 milioni del Fondo Sicilia per le imprese danneggiate

La Regione ha annunciato l'assegnazione di altri 18 milioni di euro dal Fondo Sicilia destinati alle imprese colpite dal ciclone Harry. Queste risorse derivano da economie e rientri del fondo stesso, che verranno utilizzate per creare un nuovo plafond di sostegno economico. L’obiettivo è fornire assistenza alle aziende danneggiate dall’ondata di maltempo senza ulteriori dettagli sui criteri di distribuzione.

In arrivo altri 18 milioni per le imprese danneggiate dal ciclone Harry. A tanto ammonta le risorse stanziate dalla Regione sulla scorta di economie e rientri del Fondo Sicilia che consentirà di istituire un nuovo plafond per erogare sostegni alle aziende colpite dall'ondata di maltempo dello scorso gennaio. Lo schema di decreto predisposto dall'assessorato all'Economia, passato poi dalla Giunta regionale, prevede finanziamenti a tasso agevolato, con il riconoscimento di un contributo a fondo perduto pari al 40% dell'investimento ammissibile, includendo anche le spese in conto capitale che le imprese realizzeranno per il ripristino della piena funzionalità dell’attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Fondo Sicilia, erogati altri diciotto milioni per le imprese danneggiate dal ciclone HarryLo schema di decreto predisposto dall'assessorato regionale dell'economia, apprezzato oggi dalla giunta, prevede finanziamenti a tasso agevolato per... Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate.Ciclone Harry: La Regione Siciliana estende i ristori alle imprese di Niscemi La Regione Siciliana ha ampliato l’accesso ai contributi per le imprese... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ciclone Harry. Temi più discussi: Non si sta bene ma da soli sarebbe peggio. La risposta dell’economia solidale al ciclone Harry; Ciclone Harry, l'elenco delle aziende di Palermo e della provincia che riceveranno un contributo; Ciclone Harry, il Banco di Sardegna sospende i mutui per immobili danneggiati; Ciclone Harry e frana Niscemi, al via ristori. Effetto ciclone Harry sull’ortofrutta: agrumi sotto pressione, tornano regolari i limoni Primo FioreTorna l'appuntamento settimanale con La Borsa della Spesa, il servizio di BMTI e Italmercati, in collaborazione con Consumerismo No Profit, nato per affiancare i consumatori nelle scelte quotidiane, p ... italiafruit.net Scicli e la polemica sui danni del ciclone Harry, il Comune risponde alla consigliera BuscemaNessuna scelta discrezionale del sindaco sulla distrazione dei fondi, ma procedura emergenziale stabilita dalle norme vigenti ... lasicilia.it CICLONE HARRY: MEMORIA E DIGNITA' PER I MIGRANTI RESTITUITI DAL MARE, L'APPELLO DELLA JUNGI MUNDU Anche la Jungi Mundu aderisce all’iniziativa “Ciclone Harry” per garantire sepoltura dignitosa e identificazione dei migranti morti in mare. - facebook.com facebook